Erkrankter Simon Eder reist vorzeitig von WM ab

via Sky Sport Austria

Simon Eder muss die Biathlon-Weltmeisterschaft aufgrund von anhaltenden gesundheitlichen Problemen vorzeitig beenden. Der 39-jährige Salzburger hat seit Tagen mit einer Verkühlung zu kämpfen. Wie der ÖSV am Donnerstagabend mitteilte, wurde in Absprache mit Teamarzt Bernhard Unterkofler entschieden, auf einen weiteren Start in Oberhof zu verzichten. Anstelle von Eder rückt Patrick Jakob ins vorläufige Staffel-Aufgebot.

Eder hatte bereits auf ein Antreten im Einzelbewerb über 20 km verzichtet. „Wir haben bis zuletzt gehofft, dass er bis zur Staffel am Samstag wieder fit werden wird, aber leider ist das nicht der Fall“, sagte Herren-Cheftrainer Vegard Bitnes. Demnach wird Magnus Oberhauser als Ersatzmann nach Deutschland reisen.

(APA) / Bild: GEPA