Erleichterte Gasser bei Weltcup-Comeback im Finale

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat nach langer Verletzungspause ein vielversprechendes Comeback gegeben. Die Kärntnerin erreichte am Freitag in Laax in der Qualifikation des Snowboard-Slopestyle-Weltcups als Vierte das Finale. Die Entscheidung der besten zehn findet am Sonntag statt. Hanna Karrer schied als 21. aus. Für Gasser ist es der erste Wettkampf der Saison, bisher war sie wegen einer im Sommer erlittenen Schulterverletzung ausgefallen.

„Es ist schön, wieder zurück zu sein. Natürlich bin ich sehr erleichtert und sehr happy, dass es gleich wieder gut gelaufen ist und ich im Finale stehe“, sagte Gasser. Die bei schwierigen Bedingungen bestrittene Qualifikation sei ein guter Test gewesen, echte Aufschlüsse werde aber erst das Finale bringen. „Weil die Verhältnisse nicht perfekt waren, hat man nicht die höchsten Schwierigkeiten ausgepackt, aber ich fühle mich am Board wohl und selbstbewusst. Ich habe die Verletzung abhaken können, das ist das Wichtigste.“

Die Bestätigung, voll konkurrenzfähig zu sein, sei beruhigend. „Cool, dass es hingehaut hat. Ich weiß, dass ich wieder angreifen kann und noch immer vorne dabei bin.“ Im Weltcup war Gasser zuletzt vor einem Jahr ebenfalls in Laax am Start gewesen und hatte damals im Slopestyle Rang vier belegt. In ihrer Paradedisziplin Big Air wird die 34-Jährige vor den Olympischen Spielen im Februar in Italien mit den X-Games in Aspen ebenfalls nur einen Bewerb bestreiten. Nicht zuletzt wegen der Winterspiele wolle sie in Laax nicht allzu viel riskieren, betonte Gasser.

(APA) / Bild: Imago