Erler im Doppel-Endspiel von Kitzbühel

Alexander Erler beim ATP-250-Tennisturnier in Kitzbühel erreichte das Doppel-Endspiel.

An der Seite des Deutschen Andreas Mies setzte sich Erler gegen Lloyd Glasspool/Matwe Middelkoop (GBR/NED-7) mit 6:1,3:6,10:7 durch und steht damit unmittelbar vor seinem dritten Doppel-Titel in Kitzbühel. Die beiden Triumphe davor (2021, 2023) hatte der Tiroler mit Landsmann Lucas Miedler geholt, der derzeit mit einer Wadenverletzung passen muss. Im Endspiel bekommen es Erler/Mies (6) am Samstag (10.30) mit den als Nummer fünf gesetzten Deutschen Constantin Frantzen/Hendrik Jebens zu tun.

(APA) / Artikelbild: GE