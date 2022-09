Erler/Miedler holen ATP-Challenger-Titel in Tulln

Alexander Erler und Lokalmatador Lucas Miedler haben sich ausgezeichnet für den Davis Cup kommende Woche gegen Pakistan eingeschlagen.

Das topgesetzte ÖTV-Duo besiegte am Samstag beim ATP-100-Challenger in Tulln das Duo Zdenek Kolar/Denys Molchanow (CZE/UKR) mit 6:3,6:4 und holte schon den vierten Challenger-Titel in diesem Jahr nach Ostrava, Tampere und Como. Zudem war es die perfekte Generalprobe, weil am 16./17.9. ebenfalls in Tulln der Länderkampf stattfindet.

Erler/Miedler wurden diese Woche von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer für das Doppel im Play-off gegen Pakistan als Fixstarter nominiert.

(APA) / Bild: GEPA