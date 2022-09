via

via Sky Sport Austria

Das topgesetzte Duo Alexander Erler und Lucas Miedler hat das Österreicher-Duell im Doppel-Halbfinale des ATP-100-Challengers in Tulln gegen Maximilian Neuchrist und Sam Weissborn gewonnen.

Am Freitag setzten sich Erler/Miedler mit 6:3,6:4 durch und treffen im Finale am Samstag nun auf die an Nummer 4 gesetzten Zdenek Kolar (Tschechien) und Denys Moltschanow (Ukraine).

(APA) / Bild: GEPA