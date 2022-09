Erler und Miedler holen Doppel-Titel in Como

via

via Sky Sport Austria

Die österreichischen Tennisspieler Alexander Erler/Lucas Miedler haben am Sonntag beim mit 45.730 Euro dotierten ATP-Challengerturnier auf Sand in Como den Doppel-Titel geholt. Im Finale wurden Dustin Brown/Julian Lenz (JAM/GER) 6:1,7:6(3) besiegt. Beim ITF-Turnier in Collonge-Bellerive (SUI/60.000 Dollar) blieb Sinja Kraus der Titelgewinn verwehrt, die 20-Jährige musste im Endspiel gegen die Italienerin Lucrezia Stefanini beim Stand von 2:6,1:2 aufgeben.

Miedler schlägt wie u.a. Dennis Novak, Filip Misolic, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov und Gerald Melzer diese Woche beim Challenger in Tulln (90.280 Euro) im Einzel auf. Mit Erler ist er im Doppelbewerb topgesetzt.

(APA) / Bild: GEPA