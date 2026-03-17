Ermittlungen gegen Klagenfurts Geschäftsführer eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat ihre Ermittlungen gegen Zeljko Karajica, den Geschäftsführer von Austria Klagenfurt, sowie auch gegen dessen Bruder Tomislav eingestellt.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigt am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung„.

Bei den Ermittlungen, die aufgrund mehrerer anonymer Anzeigen mehrere Monate liefen, ging es um den Verdacht der Untreue, aber auch um Betrug, betrügerische Krida und Sponsorengelder, die nicht rechtmäßig verwendet worden sein sollen. Über den Zweitligisten wurde im Februar ein Konkursverfahren eröffnet. Der ehemalige Bundesligist wird mit Saisonende aus der zweithöchsten Spielklasse absteigen.

(APA) / Bild: GEPA