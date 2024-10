Ermittlungen laufen: Vergewaltigungsvorwürfe gegen Mbappe

Nach Medienberichten über Vergewaltigungsvorwürfe gegen den französischen Fußballstar Kylian Mbappe hat die schwedische Staatsanwaltschaft Ermittlungen bestätigt. Es sei ein Verfahren eingeleitet worden, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag, ohne jedoch den Namen des Verdächtigen zu nennen. Mbappe sieht einen Zusammenhang zwischen den Veröffentlichungen und seinem Streit mit seinem Ex-Club Paris Saint-Germain.

„Nach Medienberichten über eine mutmaßliche Vergewaltigung in Stockholm kann die Staatsanwältin bestätigen, dass eine Anzeige wegen Vergewaltigung bei der Polizei eingegangen ist“, hieß es in der Erklärung. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden. Der Vorfall soll sich demnach am Donnerstag vergangener Woche in einem Hotel im Zentrum der schwedischen Hauptstadt ereignet haben.

Medien berichten über Vorfall in Stockholm

Die schwedische Zeitung „Expressen“ hatte am Montag berichtet, bei dem Verdächtigen handle es sich um den 25-jährigen Mbappe. Am Dienstag berichteten auch die Zeitung „Aftonbladet“ und der Sender SVT, gegen Mbappe bestehe ein „begründeter Verdacht“. Für eine Anklage oder eine Untersuchungshaft muss im schwedischen Strafrecht ein „hinreichender Verdacht“ bestehen.

Wie „Aftonbladet“ berichtete, hatte Mbappe am Donnerstagabend in Begleitung mehrerer Menschen ein Restaurant und dann einen Nachtclub in Stockholm besucht. Am Freitag habe die Gruppe Schweden wieder verlassen. Nach einer medizinischen Untersuchung habe das mutmaßliche Opfer dann am Sonntag Anzeige erstattet. „Expressen“ berichtete, als Beweismittel habe die Polizei mehrere Kleidungsstücke beschlagnahmt.

Mbappe bestreitet Vorwürfe

Aus Mbappes Umfeld verlautete, es sei keine Anzeige bekannt. Der Fußballstar hatte sich bereits am Montag im Onlinedienst X als Opfer von „Falschmeldungen“ bezeichnet. Dort erklärte der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, dass es eine Verbindung zwischen dem „Aftonbladet“-Bericht und seiner Anhörung am Dienstag vor einem Ausschuss der französischen Ligue 1 zu einem erbittert geführten Streit mit Paris Saint-Germain über angeblich nicht gezahlte Gehälter gebe.

„Fake News“, schrieb der im Sommer zu Real Madrid gewechselte Stürmerstar auf X. Es sei „so vorhersehbar, am Vorabend der Anhörung, als ob es ein Zufall wäre“. Aus dem Umfeld von PSG hieß es am Montag, der Verein werde Mbappes Äußerungen „ignorieren“.

Gerüchte „völlig falsch“

Aus Mbappes Umfeld wurde am Montag erklärt: „Heute beginnt sich ein neues verleumderisches Gerücht im Internet zu verbreiten (…)“. Die Anschuldigungen seien „völlig falsch und unverantwortlich, und ihre Verbreitung ist inakzeptabel“, hieß es in der Erklärung, die der Nachrichtenagentur AFP übermittelt wurde. Es würden „alle notwendigen rechtlichen Schritte unternommen, um die Wahrheit wiederherzustellen“.

Mbappe fordert von seinem ehemaligen Verein angeblich ausstehende Gehälter und Bonuszahlungen in Höhe von 55 Millionen Euro. Die Liga-Organisation LFP hatte PSG im September dazu verurteilt, Mbappe die geforderte Summe zu zahlen, die ihm zum Zeitpunkt seines Wechsels zu Real Madrid zugestanden habe.

(APA) / Bild: Imago