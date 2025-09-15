Erneut verletzt! Leipzig vorerst ohne Schlager

ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager bleibt das Verletzungspech treu. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 1:0-Auswärtssieg seines Klubs RB Leipzig in Mainz neuerlich eine Verletzung zu und muss vorerst pausieren.

Schlager zog sich laut Vereinsmitteilung eine Muskelverletzung in der Wade zu und stehe „vorerst nicht zur Verfügung“. Zumindest für das kommende Ligaspiel beim 1. FC Köln am Samstag (ab 17:30 live auf Sky Sport Bundesliga UHD – mit Sky Stream live dabei sein!) wird zudem Angreifer Antonio Nusa fehlen. Der 20-Jährige erlitt einen Bruch des rechten Unterarms und wird am Dienstag operiert.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

VIDEO-Highlights: Mainz 05 vs. RB Leipzig

Die weitere Ausfallzeit des norwegischen Nationalspielers Nusa hänge vom Heilungsverlauf ab. Für Nationalteamspieler Schlager ist die Wadenverletzung die nächste Episode einer langen Leidenszeit. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte er wegen verschiedener langwieriger Blessuren, darunter ein Kreuzbandriss, nur vier Spiele in der Deutschen Bundesliga absolviert.

Schlager zum Saisonstart gesetzt

In den ersten vier Pflichtspielen der laufenden Saison stand Schlager jeweils in der Startelf des neuen Leipziger Trainers Ole Werner. Auch für das ÖFB-Team absolvierte der 27-Jährige beide Spiele in der WM-Qualifikation gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina. Gegen Mainz musste der Mittelfeldspieler aufgrund der Verletzung schon nach 32 Minuten vom Platz. Nusa spielte 66 Minuten, ehe er Yan Diomande wich. In den drei vorangegangenen Partien hatte er drei Mal begonnen und war ein Mal eingewechselt worden.

(SID) / Bild: Imago