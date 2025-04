Erneute Enttäuschung für Djokovic: Zweitrunden-Aus in Madrid

Die Sandplatz-Saison verläuft für Tennis-Superstar Novak Djokovic weiter gar nicht nach Wunsch.

Der Serbe, der am 22. Mai seinen 38. Geburtstag feiert, verlor am Samstag schon in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers in Madrid. Der als Nummer 4 gesetzte „Djoker“ unterlag dem Italiener Matteo Arnaldi nach 101 Minuten 3:6,4:6. Auch in Monte Carlo war er zuletzt nach einem Freilos gleich zum Auftakt mit dem gleichen Resultat an Alejandro Tabilo (CHI) gescheitert.

Für Djokovic, der von seinem 100. Titel aktuell weit entfernt ist, sind seine Auftritte mit Blickrichtung French Open, wo er seinen Formhöhepunkt erreichen möchte, ernüchternd. 21 Winner standen gegen Arnaldi 32 unerzwungene Fehler gegenüber. Für Arnaldi war es im ersten Duell mit seinem Idol ein besonderer Tag. Als Kind hatte er in der Schule unter dem Tisch Spiele des Serben verfolgt.

(APA) / Bild: Imago