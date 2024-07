Erneute Leihe: Goalie Scherpen bleibt bei Sturm

Verlängerter Verbleib in Graz: Goalie Kjell Scherpen wird nun auch offiziell in der kommenden Saison Teil des Sturm-Kaders sein. Die Leihe des niederländischen Schlussmannes wird um ein Jahr verlängert, wie die Grazer nun bekanntgeben.

Bereits in den letzten Monaten galt ein Verbleib des verletzten Torhüters als beidseitiges Ziel, nun ist die verlängerte Leihe von Brighton & Hove Albion FC bis Sommer 2025 amtlich. Scherpen steht nach seinem Kreuzbandriss derzeit wieder kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Der 2,06-m-Mann soll nun wieder im Gehäuse übernehmen, nachdem Sturm im Frühjahr mit Erfolg auf die Liverpool-Leihgabe Vitezslav Jaros gesetzt hatte. Der Tscheche kehrte wieder nach England zurück.

Scherpen im Mai: „Letzte Details klären“

„Nun ist Kjell nach erfolgreicher Reha kurz vor dem Comeback, er arbeitet jeden Tag hart, um so bald wie möglich wieder ein Spiel bestreiten zu können. Wir sind froh, dass wir unseren Plan, Kjell auch in der bevorsthenden Saison wieder bei uns in Graz zu haben, umsetzen konnten“, freut sich Geschäftsführer Sport Andreas Schicker über den Verbleib.

Scherpen: „Freue mich über das Vertrauen“

Auch Scherpen selbst ist über ein weiteres Jahr in Graz glücklich: „Die Situation im Herbst war keine leichte, umso mehr freue ich mich über das Vertrauen des SK Sturm, nach meiner Knieverletzung auch in der anstehenden Saison auf mich zu setzen.“

(Red./SK Sturm/APA.)

Beitragsbild: GEPA.