Erneute Liga-Niederlage von Hypo NÖ

Nur acht Tage nach der 25:29-Heimniederlage gegen WAT Atzgersdorf hat Handball-Serienmeister Hypo NÖ eine weitere der für die Südstadt-Frauen noch immer seltenen Liga-Niederlagen kassiert.

Bei HC BW Feldkirch gab es am Sonntag eine 19:23 (11:15)-Schlappe. Bei je sieben Partien ist Hypo NÖ in der Tabelle vier Punkte hinter dem noch makellosen UHC Tulln und zwei Zähler hinter Atzgersdorf Dritter. Am nächsten Samstag empfängt die Truppe von Trainer Feri Kovacs die Tullnerinnen.

2019 war es Atzgersdorf als bis dato einziger Mannschaft gelungen, in der Woman Handball Austria (HLA) die seit 1977 währende Meister-Serie von Hypo zu durchbrechen.

(APA) / Bild: GEPA