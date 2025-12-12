Erneute Zwangspause für Rapid-Profi Dahl – Entwarnung bei Kara

Gegen Omonia verschärften sich die Verletzungssorgen des SK Rapid.

Flügelflitzer Petter Nosa Dahl muss mit muskulären Problemen erneut pausieren. Wegen einer Muskelverletzung fiel der norwegische Legionär bereits von Mitte September bis Anfang November aus.

Dahl & Kara verletzt: Kulovits gibt Update

Auch Ercan Kara ist für die kommenden Aufgaben fraglich. Entgegen ersten Befürchtungen zog sich der Stürmer aber keinen Knochenbruch in der Hand zu, wie Rapid am Freitag mitteilte. Tags zuvor hatte er mit einem Verband weitergespielt. „Erci ist ein harter Hund, die Hand braucht man nicht zum Laufen“, betonte Coach Stefan Kulovits danach.

Zurückkehren könnte indes Außenverteidiger Bendeguz Bolla, während Jannes Horn fix weiter ausfallen wird. Das Duo wurde gegen Omonia von Furkan Demir und Amin Gröller vertreten. Am Sonntag (ab 14 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria & mit Sky X!) wartet das Gastspiel bei Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz.

(APA/Red./SK Rapid)

Beitragsbild: GEPA.