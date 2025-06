Erneuter Doppelsieg der Marquez-Brüder im Aragon-Sprint

Die spanischen Gebrüder Márquez (Ducati) haben in der MotoGP-WM ihren zweiten Doppelsieg der Saison im Sprint gefeiert.

Beim Großen Preis von Aragon in Alcaniz drehte WM-Spitzenreiter Marc den Spieß zwei Wochen nach dem Erfolg von Álex in Silverstone um und holte damit im achten Sprint der Saison seinen siebten Sieg. Auf Rang drei komplettierte am Samstag Fermín Aldeguer als weiterer Ducati-Pilot einen Dreifach-Erfolg der Lokalmatadoren.

In der Gesamtwertung distanzierte Marc Márquez seinen zweitplatzierten Bruder um drei Punkte. Sein Vorsprung beträgt vor dem Hauptrennen am Sonntag 27 Zähler. Die stärksten Rivalen des Bruderpaares sind bereits weit abgeschlagen.

