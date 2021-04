Erneuter Trainerwechsel in St. Pölten? Zellhofer kündigt Gespräche an

via

Der SKN St. Pölten steckt nach der 1:2-Niederlage gegen die SV Ried weiter auf dem letzten Platz der Qualifikationsgruppe fest. Interimscoach und Sportdirektor Georg Zellhofer ging nach Schlusspfiff nicht nur mit seiner Mannschaft, sondern auch mit sich selbst hart ins Gericht.

“Es war vom Ergebnis her ungenügend. Wenn sie in Führung gehen, wird es extrem schwer, dann stehen sie mit zwei Autobussen hinten drinnen”, sagt Zellhofer, der sich aber vor allem über den erneuten Gegentreffer nach dem Ausgleich ärgerte.

Nach neun Spielen ohne Sieg stellt sich Zellhofer auch selbst als Interimstrainer in Frage: “Ich denke, man muss sich da schon einmal Gedanken machen, weil so kommen wir da nicht an das Ziel, das wir haben. Und da wird’s dann sicherlich noch einmal Gespräche geben.”