Erneutes Remis bei WAC-Gegner Feyenoord Rotterdam

Der kommende Gegner des WAC in der Fußball-Europa-League, Feyenoord Rotterdam, hat sich in der niederländischen Meisterschaft zum zweiten Mal nacheinander mit einem Remis begnügen müssen. Beim RKC Waalwijk kamen die Gäste am Sonntag in der 6. Runde der Eredivisie über ein 2:2 nicht hinaus. Feyenoord geriet in der zweiten Hälfte zweimal in Rückstand, der Däne Nicolai Jörgensen (62.) und Ridgeciano Haps (84.) glichen aus.

In der Tabelle liegt das Team von Trainer-Veteran Dick Advocaat derzeit auf dem fünften Platz, drei Punkte hinter Leader Ajax Amsterdam. Am Donnerstag empfängt Feyenoord den WAC im zweiten Spiel der Gruppe K um 18.55 Uhr in Rotterdam.