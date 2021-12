Der in der Vorwoche in Lake Louise witterungsbedingt ausgefallene Weltcup-Super-G der Männer wird in Bormio nachgetragen. Wie der Internationale Ski-Verband (FIS) am Freitag mitteilte, wurde das Rennen für 30. Dezember neu angesetzt. In Bormio sind davor auch schon eine Abfahrt (28.) und eine weiterer Super-G (29.) geplant.

(APA)

Artikelbild: GEPA