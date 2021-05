Ersek glänzt bei BBL-Debüt für Bayern München

via

Besonderes Debüt für ein österreichisches Basketball-Talent: Der 22-jährige Erol Ersek hat bei seinem ersten Ligaspiel für Bayern München in der deutschen Basketball Bundesliga mit einer starken Leistung überzeugt.

Zwei Tage vor dem Showdown in der EuroLeague hat Bayern München seine Pflicht in der BBL souverän erfüllt. Ohne mehrere Stammkräfte gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri bei der BG Göttingen mit 102:90 (52:44) und festigte Platz drei in der Tabelle.

Ersek, der normalerweise im zweiten Team der Bayern als Shooting Guard spielt, steuerte beeindruckende 17 Punkte ohne Fehlwurf zum Sieg bei und erreichte damit ein “Perfect Game” bei seiner BBL-Premiere für die Bayern.

Ersek: “Sobald ich den ersten gemacht habe, hab ich weiter getroffen”

