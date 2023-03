Ersetzt Nagelsmann Conte? Trainerfrage bei Tottenham weiterhin offen

Nach Informationen von Sky UK ist der beurlaubte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann offen für Gespräche mit den Tottenham Hotspur, um die Nachfolge von Antonio Conte zu übernehmen. Dennoch bleibt ein Fragezeichen bestehen.

Die Spurs befinden sich nach dem Aus von Nagelsmann bei den Bayern in „Alarmbereitschaft.“ Nach Sky Informationen zeigt der North-London-Klub erneut Interesse an einer Verpflichtung des 35-jährigen Trainers. Auch der Evening Standard und The Guardian haben darüber berichtet. Wie Sky UK berichtet, klopfte Tottenham bereits 2019 und 2021 bei Nagelsmann an. Er galt damals als Nachfolgekandidat von Mauricio Pochettino und Jose Mourinho. Nun könnten die Spurs einen erneuten Vorstoß wagen.

Beim Premier-League-Klub ist die Trainerfrage weiter unklar. Der Vertrag von Teammanager Antonio Conte läuft am Saisonende aus. Die Zeichen stehen nach seiner bemerkenswerten Wutrede und ausbleibenden Ergebnissen auf Trennung. Eine Entscheidung soll bald getroffen werden. Im Falle eines Abschieds könnte die Personalie Nagelsmann wieder richtig heiß werden.

Conte mit Kritik an Team und Klub

Levy ein großer Fan von Nagelsmann

Tottenham-Boss Daniel Levy gilt seit geraumer Zeit als Bewunderer des 35-jährigen Trainers. Auch der beurlaubte Bayern-Trainer habe die Geschehnisse bei den Spurs lange im Auge behalten, berichtet Sky UK. Dennoch ist unklar, ob Nagelsmann direkt ein neues Arbeitspapier unterschreiben würde oder sich erst einmal eine Auszeit genehmigen möchte.

Neben Nagelsmann werden Marco Silva, Roberto De Zerbi, Sergio Conceicao, Thomas Frank, und Vincent Kompany als Conte-Nachfolger gehandelt.

