Erst holprig, dann deutlich: Sabalenka meistert erste French-Open-Runde

Die Vorbereitung verlief holprig, der Auftakt in den Sandplatz-Grand-Slam teilweise auch: Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat bei den French Open letztlich locker die zweite Runde erreicht, dabei aber noch nicht geglänzt.

Die viermalige Major-Siegerin, die in Paris noch auf einen Titel wartet, schlug die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro nach einer über weite Strecken fehlerhaften Leistung mit 6:4, 6:2.

Die Sand-Saison hatte für die Mitfavoritin aus Belarus nicht gut begonnen. Beim Turnier in Madrid scheiterte Sabalenka im Viertelfinale, in Rom sogar bereits in der zweiten Runde. Nun hofft sie auf eine deutliche Leistungssteigerung – am besten schon im kommenden Match gegen Linda Fruhvirtova oder Elsa Jacquemot am Donnerstag.

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