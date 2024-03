Erste Baumgart-Pleite! HSV blamiert sich in Überzahl gegen Schlusslicht

Bittere Pleite statt Platz zwei: Trainer Steffen Baumgart und der Hamburger SV haben im Kampf um den ersehnten Aufstieg die Patzer der Konkurrenz nicht ausgenutzt – und sind stattdessen selber böse gestolpert.

Nach einer über weite Strecken leblosen Vorstellung verloren die Hamburger überraschend zu Hause gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten VfL Osnabrück mit 1:2 (1:1).

Lukas Kunze (6.) und Mickael Cuisance (89., Foulelfmeter) trafen für Osnabrück, der zwischenzeitliche Ausgleich von Robert Glatzel (45.+2, Foulelfmeter) war für den HSV im Volksparkstadion viel zu wenig. Dabei sah Kapitän Maxwell Gyamfi bei den Veilchen die Gelb-Rote Karte (76.).

Baumgart musste damit in seinem zweiten HSV-Spiel den ersten herben Dämpfer einstecken – die Hanseaten bleiben Tabellendritter. Dabei hätte der HSV mit einem Sieg an Holstein Kiel vorbeiziehen und den Rückstand auf Tabellenführer FC St. Pauli auf vier Punkte reduzieren können, die beiden Rivalen hatten für den HSV „vorgelegt“ – doch dann leisteten sich auch Baumgart und Co. einen Schnitzer.

Paderborn verpasst Sprung nach oben

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat im Rennen um die Aufstiegsplätze einen wichtigen Sieg verpasst. Die Ostwestfalen kamen im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg nur zu einem 0:0, mit einem Erfolg hätte der SCP den Sprung auf Platz vier geschafft. So blieb Paderborn Sechster, Magdeburg steht in der Tabelle auf Platz zwölf und hat mit sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 momentan keine akuten Abstiegssorgen.

Bei den Gästen sah Luca Schuler (79., grobes Foulspiel) in der Schlussphase die Rote Karte. Paderborn nutzte die Überzahl aber nicht mehr.

Wiesbaden stoppt Talfahrt mit Sieg in Elversberg

Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Beim Aufsteiger SV Elversberg setzten sich die Hessen mit 3:0 (1:0) durch und vergrößerten mit dem ersten Sieg nach vier erfolglosen Spielen den Abstand zur Abstiegszone auf sechs Punkte. Thijmen Goppel (44.), Hyun-Ju Lee (49.) und John Iredale (84.) trafen für die Gäste, die zuvor nur eines der letzten zehn Ligaspiele gewonnen hatten.

Ein mustergültiger Konter führte zum 0:1: Nach einem Elversberger Eckball spielte Lasse Günther den Ball in der eigenen Hälfte auf Goppel, der allen davonlief und auch Torhüter Nicolas Kristof keine Chance ließ. Kurz nach der Pause traf Lee aus 20 Metern in den Winkel. Auch danach hatte Wiesbaden alles im Griff.

(SID) /Bild: Imago