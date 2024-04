Erste Gespräche: Bayern will Leverkusen-Star

Jonathan Tah zum FC Bayern? Der Leverkusener Innenverteidiger steht zumindest seit längerem auf der Liste des deutschen Rekordmeisters.

Nach Informationen von Sky beschäftigt sich der FC Bayern mit einem Transfer von Jonathan Tah. Die Münchner sind von seinen Leistungen in dieser Saison beeindruckt. Zudem kann er sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen und ist auf Strecke einer der schnellsten Verteidiger der deutschen Bundesliga.

Der 28-jährige Nationalspieler steht seit längerem auf der Liste der Bayern.

Gespräche haben stattgefunden

Nun haben bereits Gespräche mit dem Management des Spielers stattgefunden. Noch gibt es aber keine Einigungen. Dennoch haben die Bayern gute Chancen, Tah im Sommer zu verpflichten. Er hat aber auch andere Optionen und ist bereit, in diesem Sommer den nächsten Schritt zu gehen.

Bayer Leverkusen hingegen möchte seinen Leistungsträger unbedingt behalten und plant aktuell keinen Verkauf nach der Saison. Zwischen den Vereinen laufen auch noch keine Verhandlungen. Tah hat derzeit kein Preisschild und keine Ausstiegsklausel in seinem bis 2025 laufenden Vertrag. Leverkusen möchte zudem gerne mit ihm verlängern.

Die Bayern planen in den kommenden Tagen die nächsten Schritte. Im besten Fall, sobald klar ist, wer neuer Trainer wird. Ralf Rangnick ist weiterhin der Favorit auf die Nachfolge von Thomas Tuchel und steht vor einer Entscheidung. (Rangnick bestätigt Kontakt mit Bayern)