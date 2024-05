Erste Gespräche fanden statt! FC Bayern beschäftigt sich mit City-Legende

Nach zahlreichen Trainer-Absagen befasst sich der FC Bayern nach Sky Informationen nun mit Vincent Kompany. Erste Gespräche mit dem 38-Jährigen fanden bereits statt. Kompany steht seit 2022 an der Seitenlinie des FC Burnley. Die „Clarets“ hatte der Belgier im vergangenen Jahr zurück in die Premier League geführt, stieg nun aber nach einer Saison als 19. wieder in die Championship ab.

In Burnley bevorzugt er ein 4-2-3-1-System, mit dem der FC Bayern auch schon zahlreiche Erfolge in der Vergangenheit eingefahren hat.

Kompany lernte bei Guardiola

Kompany, der für den Hamburger SV zwischen 2006 und 2008 auch schon in der Bundesliga gespielt hat, verfügt in Burnley noch über einen Vertrag bis 2028. Wie am Montagabend in „Transfer Update – die Show“ berichtet, konzentrieren sich die Bayern nun auf einen kleinen Kreis von Kandidaten aus der Premier League. Nach über zehn Jahren und mehr als 250 Ligaspielen für Manchester City, wo er unter Pep Guardiola spielen und lernen durfte, beendete Kompany 2020 seine Profi-Karriere beim RSC Anderlecht.

