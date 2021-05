Erste Gespräche! Topklub kontaktiert Aguero

via

via Sky Sport Austria

Sergio Aguero wird Manchester City nach dieser Saison verlassen. Das steht fest, denn der Vertrag des Argentiniers wurde nicht verlängert und läuft somit aus. Die Frage ist nur, wo es den Angreifer hinziehen wird.

Wie unsere Kollegen von Sky UK nun berichtet, führt eine etwas heißere Spur zum FC Barcelona. Vertreter des katalanischen Topklubs haben bereits erste Gespräche mit der Aguero-Seite geführt.

Doch es gibt wohl noch andere Optionen für den Stürmer, der für Manchester City in 387 Einsätzen 258 Tore erzielt hat. Im Bericht heißt es nämlich, sollte Aguero in der Premier League bleiben wollen, sei der FC Chelsea eine vielversprechende Option. Im Hinblick auf die Zukunft von Aguero bleibt also weiterhin spannend.

