Erste Niederlage für St. Pölten – Ried unterliegt Stripfing

Der SKN St. Pölten hat seine „weiße Weste“ in der 2. Fußball-Liga verloren. Die Niederösterreicher zogen am Freitagabend in der NV Arena gegen den FC Liefering mit 0:1 den Kürzeren und mussten damit im dritten Saisonspiel erstmals Punkte abgeben.

Zum neuen Leader stieg vorerst der FC Admira auf, der im Niederösterreich-Duell mit dem SV Horn knapp mit 1:0 die Oberhand behielt. Weiter sieglos unterwegs ist Absteiger SV Ried nach einem 0:1 bei Aufsteiger SV Stripfing.

Lieferings Rechtsverteidiger Benjamin Atiabou schoss die „Jungbullen“ schon in der 14. Minute in Führung. Die Hausherren wurden mit Fortdauer der zweiten Hälfte immer gefährlicher, bei den besten Chancen von Bernd Gschweidl (78.) und Din Barlov (80.) fehlte aber die nötige Effizienz. Damit durften die Salzburger in ihrem erst zweiten Spiel über die ersten Punkte jubeln. Die zuletzt in Horn angesetzt gewesene Partie war ja wegen starker Regenfälle verschoben worden.

Auch in Maria Enzersdorf gab es nur einen Treffer zu sehen. Dort avancierte Lukas Malicsek (42.) nach Vorsager-Hereingabe mit einem Abstauber aus kurzer Distanz am langen Eck zum Matchwinner. Die Horner hatten bei einem Stangentreffer von Luca Wimhofer (65.) Pech. Die Admiraner punkteten nach dem 1:0 gegen Stripfing und 2:2 in Ried auch im dritten Anlauf.

Die Innviertler hingegen kommen auch eine Liga tiefer nicht in Fahrt. Stripfings Nikola Gataric schockte die Oberösterreicher am FAC-Platz schon in der 15. Minute. Auch in Floridsdorf blieb es bei dem einen Treffer, auch da die Rieder im Abschluss mehrmals nicht kaltschnäuzig genug agierten. Ligaübergreifend warten sie schon 14 Meisterschaftsspiele auf einen vollen Erfolg, nach einem 1:1 beim FAC und dem Remis gegen die Admira setzte es nun die erste Niederlage in der 2. Liga.

(APA)/Bild: GEPA