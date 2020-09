Erste Saisonniederlage für Arnautovic-Club Shanghai SIPG

Der österreichische Fußball-Teamspieler Marko Arnautovic hat am Sonntag mit seinem Club Shanghai SIPG im zehnten Pflichtspiel in diesem Jahr die erste Niederlage kassiert. SIPG musste sich auswärts Hebei CFFC mit 0:2 geschlagen geben, liegt aber in Gruppe B der chinesischen Super League weiter an der Tabellenspitze.

Arnautovic, der aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen nicht zum ÖFB-Team gereist war, spielte bei den Verlierern durch.

(APA)

Bild: Getty