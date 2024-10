Erste Station im Ausland: Russ übernimmt bei Turbine Potsdam

Der Steirer Kurt Russ ist neuer Cheftrainer des deutschen Frauen-Bundesligaschlusslichtes Turbine Potsdam. Das gab der mit fünf Niederlagen in die neue Saison gestartete Aufsteiger am Dienstag bekannt.

Bis dato war der 59-jährige Russ beim oberösterreichischen Männer-Regionalligisten ASKÖ Oedt tätig. In der Saison 2021/22 hatte der ehemalige ÖFB-Teamverteidiger für einige Monate den TSV Hartberg in der heimischen ADMIRAL Bundesliga betreut. Es ist die erste Station für Russ im Ausland – sowohl als Spieler und Trainer arbeitete der 59-Jährige bisher nur in Österreich.

Russ übernimmt ohne Punkte und Tore

Der abstiegsbedrohte deutsche Frauen-Bundesligist ist nach fünf Spieltagen noch punkt- und torlos und liegt auf dem letzten Tabellenplatz. Der Club steht derzeit aber nicht nur vor sportlichen Herausforderungen, Turbine ist auch noch auf der Suche nach einem Hauptsponsor.

