Erster EM-Treffer für ÖHV-Team – Belgien am Ende zu stark

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer hat bei der EM in Mönchengladbach das erste Tor erzielt, gegen Titelfavorit Belgien gab es trotzdem nichts zu holen.

1:3 verloren die Rot-Weiß-Roten am Mittwoch gegen den Olympiasieger von Tokio im letzten Gruppenspiel. Fülöp Losonci erzielte nach dem 0:5 gegen Spanien und dem 0:3 gegen England das erste österreichische Tor im Turnier. Am Freitag und Sonntag geht es in den Platzierungsspielen nun um die Ränge fünf bis acht weiter.

„Wir haben uns, wie erhofft, von Spiel zu Spiel gesteigert und haben gezeigt, dass wir eine Mannschaft haben, die in der Lage ist, Außergewöhnliches zu leisten. Wir gehen mit einem guten Gefühl in die kommenden Spiele“, sagte ÖHV-Coach Robin Rösch.

(APA)/Bild: WORLDSPORTPICS FRANK UIJLENBROEK