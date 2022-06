Vielseitigkeit als großes Plus: Allrounder Weimann „kann fast jede Position spielen“

Andreas Weimann hatte am Freitag doppelten Grund zur Freude. Der Wiener feierte mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zum Nations-League-Auftakt in Osijek einen 3:0-Sieg über Vizeweltmeister Kroatien und stand erstmals seit dem 2:1 am 3. Juni 2014 in Olmütz gegen Tschechien in der ÖFB-Startformation.

Seinen Platz in der Anfangself erkämpfte sich der Profi des englischen Zweitligisten Bristol City durch starke Trainingsleistungen in Bad Tatzmannsdorf.

Teamchef Ralf Rangnick suchte in seinen ersten Einheiten nach einem Linksverteidiger neben einer Dreierkette und fand ihn in Weimann. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von Anfang an spielen durfte, auf einer Position, die ich noch nie gespielt habe.“

Flügelposition für Weimann „ungewohnt“

Bei Bristol agiert der 30-Jährige zumeist im offensiven zentralen Mittelfeld oder auch als Mittelstürmer, seltener kommt er über den Flügel. „Ich denke, ich kann fast jede Position spielen, nur Innenverteidiger vielleicht nicht.“

Dennoch sei die Rolle links draußen „ungewohnt“ gewesen. „Doch ich denke, dass der Job von mir okay war“, erklärte Weimann. Nach Rangnicks Umstellung nach einer halben Stunde auf eine Viererkette agierte Weimann weiter vorne, das ÖFB-Team steigerte sich. Dabei hatte man zuvor ausschließlich Dreierkette trainiert, wie der England-Legionär verriet. „Der Trainer hatte schon einen Plan für den Fall, dass das Pressing nicht funktioniert. Das Pressing ist praktisch gleich geblieben, hat sich nur ein bisschen verschoben.“

In der zweiten Hälfte agierte Weimann im Angriff, wo er zuletzt auch bei seinem Club überzeugte – 22 Tore und zehn Assists im Spieljahr 2021/22 sprechen eine deutliche Sprache. Trotz seiner regelmäßig starken Auftritte denkt der frühere Aston-Villa-Kicker aber nicht wirklich an einen Transfer. „Sicher würde ich gerne noch einmal in der Premier League spielen, doch mein Ziel ist es, mit Bristol aufzusteigen. Ich bin dort glücklich und habe keinen Grund, einen Wechsel zu suchen.“

Bristol City beendete die vergangene Saison an der 17. Stelle, Weimann besitzt dort noch einen Zweijahresvertrag mit Option. Seine Frau und seine Kinder wohnen 1:20 Autostunden entfernt in Birmingham. Weimann hat in Bristol eine Wohnung bezogen und versucht, so oft wie möglich zu seiner Familie zu pendeln.

Weimann mahnt zu Bescheidenheitet

Derzeit ist die Entfernung um einiges größer, was Weimann jedoch gerne in Kauf nimmt – der aus dem Nachwuchs von Rapid stammende Profi genießt die Zeit beim Nationalteam, wo er nach eigenen Angaben viel lernen kann. „Die Spieler hier sind besser als meine Clubkollegen, das macht auch mich besser.“ Wie hoch die Qualität der ÖFB-Auswahl ist, wurde beim klaren Erfolg über Kroatien sichtbar. „Doch nach einem Spiel gibt es überhaupt keinen Grund, abzuheben. Wir haben ein Spiel gewonnen, aber noch drei schwierige vor uns“, betonte Weimann.

Der 17-fache Teamspieler sieht sich dazu in der Lage, auch die drei kommenden Partien zu bestreiten. „Unsere Saison hat am 7. Mai aufgehört, ich hatte drei Wochen Pause und fühle mich ganz gut und frisch.“ Zudem gebe es in der zweiten englischen Liga sehr oft englische Wochen, deswegen sei er für derartige Belastungen gerüstet, sagte Weimann. „Ich denke, dass ich alle vier Spiele machen könnte, aber es wird wahrscheinlich nicht so sein.“

(APA)/Bild: GEPA