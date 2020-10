Härtetest bestanden: Nadal bezwingt Sinner und zieht ins French-Open-Halbfinale ein

Mit dem 98. Sieg in seinem 100. French-Open-Match hat Rafael Nadal das Halbfinale von Roland Garros erreicht.

Der Spanier entschied in der Nacht auf Mittwoch das Viertelfinale gegen den 19-jährigen Südtiroler Jannik Sinner 7:6 (4), 6:4, 6:1 für sich. Der zwölffache Paris-Champion Nadal trifft im Kampf um den Einzug in das Endspiel auf den Argentinier Diego Schwartzman, der den Österreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen niedergerungen hatte.

Sinner verkauft seine Haut teuer

Weil die Thiem-Partie so lange dauerte und anschließend noch ein Damen-Match angesetzt war, startete die Begegnung zwischen Nadal und Sinner erst kurz nach 22.30 Uhr. Der junge Italiener erwies sich zwei Tage nach seinem Sieg gegen den angeschlagenen Alexander Zverev anfangs als Kontrahent auf Augenhöhe für den Titelverteidiger.

Zum 6:5 gelang ihm im ersten Satz ein Break, doch Nadal konterte sofort mit einem Re-Break. Den Tiebreak entschied der Linkshänder aus Mallorca für sich, Sinner musste nach Durchgang eins behandelt werden und nahm eine medizinische Auszeit. Sandplatzkönig Nadal hatte auch im zweiten Satz Probleme mit Sinner und geriet mit 1:3 in Rückstand. Letztlich gelang Nadal erneut ein schnelles Re-Break, dann legte der 34-Jährige einen Gang zu. Im dritten Satz konnte Sinner das Tempo nicht mehr mitgehen und Nadal zog verdient ins Halbfinale ein.

13. Paris-Sieg im Visier

Damit nähert sich der Weltranglisten-Zweite, der zuletzt als Titelverteidiger auf eine Reise zu den US Open verzichtet hatte, seinem 13. Triumph in Paris und seinem 20. Grand-Slam-Titel, mit dem er mit dem Schweizer Roger Federer gleichziehen würde.

Allerdings hatte Nadal gegen Schwartzman, der erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers steht, zuletzt beim Masters-Series-Turnier in Rom überraschend im Viertelfinale verloren.

Die anderen Halbfinalisten werden am Mittwoch ermittelt. Der Grieche Stefanos Tsitsipas und Andrej Rubljow aus Russland sowie der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und der Spanier Pablo Carreño Busta treffen dann aufeinander.

(APA)

Beitragsbild: Getty