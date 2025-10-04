Erster Heimsieg der Saison: Hertha atmet auf

Mit den ersten Heimtreffern seit dem 18. Mai ist Hertha BSC im vierten Anlauf der erste Saisonsieg vor eigenem Publikum gelungen.

Die lange überzeugende Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann gegen Preußen Münster am Ende etwas glücklich 2:1 (1:0) und machte nach dem 3:0 in der vergangenen Woche beim 1. FC Nürnberg einen weiteren Schritt weg von der Abstiegszone. Nach dem Anschlusstreffer durch Etienne Amenyido (84.) mussten die Berliner freilich zittern.

Bochum verliert auch in Kaiserslautern

David Siebers hat in seinem letzten Spiel als Interimstrainer des VfL Bochum die Niederlagenserie nicht stoppen können. Der 38-Jährige, der ab Montag wieder die U19 des VfL betreut und durch Uwe Rösler ersetzt wird, verlor mit dem Absteiger 2:3 (1:1) beim 1. FC Kaiserslautern. Es war die sechste Niederlage nacheinander für die Bochumer.

