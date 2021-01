Erster HSV-Verfolger: Bochum nutzt Patzer und sammelt Big Points

Hamburg, Kiel und Fürth patzen – und der VfL Bochum jubelt als einziger Gewinner im Aufstiegsrennen: Das Ruhrpott-Team meldete mit dem Sprung auf Rang zwei am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nachdrücklich seine Ambitionen auf einen der begehrten drei Plätze an. Am Montag hat Fortuna Düsseldorf noch die Chance, nachzuziehen.

Bochum setzte sich am Sonntag mit 2:0 bei Jahn Regensburg durch und sprang erstmals seit der neunten Spielrunde wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz. In der Oberpfalz übernahm das Team von Trainer Thomas Reis von Beginn an die Kontrolle, ließ aber zunächst beste Chancen aus. In der deutlich umkämpfteren zweiten Halbzeit schlug Simon Zoller (80.) zu, Thomas Eisfeld erhöhte noch (90.+5).

Bereits an den Vortagen hatte die Konkurrenz Federn gelassen. Der Hamburger SV, der als Spitzenreiter mit 30 Punkten einen Zähler Vorsprung auf den VfL hat, kam beim 1. FC Nürnberg am Samstag nicht über ein 1:1 hinaus. “Wir nehmen den einen Punkt gegen einen starken Gegner mit”, sagte Top-Torjäger Simon Terodde, der auch in Franken wieder traf. Der 32-Jährige sorgte mit seinem 16. Saisontreffer für den Ausgleich (33.) nach Club-Führung von Fabian Nürnberger (14.).

Auch der Tabellendritte Holstein Kiel musste für ein Unentschieden beim Kellerkind FC St. Pauli kämpfen. Joshua Mees (62.) verhinderte mit seinem Treffer immerhin die zweite Kieler Niederlage in Folge nach Rückstand durch Omar Marmoush (52.). Schon am Freitag hatte die SpVgg Greuther Fürth leichtfertig einen Vorsprung beim Karlsruher SC verspielt und 2:3 verloren.

Hannover 96 lässt sich nicht gänzlich abhängen und bleibt nach einem Doppelpack von Marvin Ducksch beim 2:1-Sieg bei Darmstadt 98 in Schlagdistanz. Am Montag (20.30 Uhr/Sky) kann sich Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg in Braunschweig vorschieben. Auch am Tabellenende tut sich etwas: Schlusslicht Würzburger Kickers feierte einen 3:2-Erfolg beim VfL Osnabrück und schöpfte neue Hoffnung.

(SID)

Bild: Imago