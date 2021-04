Erster Neuzugang: Lafnitz bedient sich bei der Konkurrenz

Kapfenberg-Stürmer Marvin Hernaus schließt sich ab der kommenden Saison dem SV Lafnitz an. Der Angreifer unterschreibt bei den Oststeirern einen Vertrag bis 2023.

Der 20-Jährige wechselte 2016 in die Akademie der Kapfenberger und kämpfte sich schließlich bis in die Profimannschaft der “Falken”. Im April 2019 feierte der Stürmer sein Debüt im KSV-Dress.

In der laufenden Spielzeit gelang Hernaus der Durchbruch. In 26 Pflichtspielen erzielte er elf Treffer. Insgesamt erzielte er 17 Tore und drei Assists in 53 Partien für den KSV. Sein Vertrag in Kapfenberg läuft mit Saisonende aus. Nun folgt der ablösefreie Wechsel nach Lafnitz.

NEUZUGANG✅ Marvin Hernaus kommt vom KSV 1919 und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim SVL!🤝🔁 Der 20-Jährige Steirer erzielte in der bisherigen Saison 11 Tore in 26 Einsätzen und verstärkt unsere Offensive!⚽🔥 HERZLICH WILLKOMMEN in Lafnitz❗️💛💙 pic.twitter.com/1cv3mvNPeb — SV Licht-Loidl Lafnitz (@svlafnitz) April 23, 2021

Bild: GEPA