Erster ÖFB-Legionär wechselt nach Saudi-Arabien

Der erste Österreicher hat einen Wechsel nach Saudi-Arabien gewagt. Srdjan Spiridonovic unterschreibt beim saudischen Zweitligisten Hajer Club einen Vertrag bis Sommer 2024.

Zuletzt spielte der 29-Jährige bei Kauno Zalgiris in Litauen, der Vertrag wurde jedoch nach nur 13 Spielen aufgelöst. Davor war der Mittelfeldspieler unter anderem in Italien, Griechenland, Polen, Serbien und der Türkei aktiv. Für die Wiener Austria und die Admira kickte Spiridonovic zwischen 2013 und 2017 auch in der ADMIRAL Bundesliga.

Bild: GEPA