Erster Profi-Hattrick für Rossi! Iowa gewinnt in San Diego

Marco Rossi ist in der nordamerikanischen Eishockeyliga AHL weiter in Trefferlaune. Der 21-jährige Vorarlberger freute sich am Freitag mit seinen Iowa Wild sogar über den ersten Hattrick seiner Profi-Karriere. Bei den San Diego Gulls steuerte er die Treffer zum 3:2 (34.), 4:2 (40.) und 5:2 (52.) bei, am Ende siegten die Gäste mit 6:2.

Rossi hält nun bei 16 Saisontreffern und 29 Assists. Der Vorarlberger war nach 16 NHL-Spielen für die Minnesota Wild ohne Torerfolg Ende November des Vorjahres ins Farmteam geschickt worden. Iowa Wild liegt damit in der Central Division weiter auf dem vierten Rang.

(APA) / Bild: Imago