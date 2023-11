Erster Profivertrag: Wolfsberger AC bindet ÖFB-Talent langfristig

Der Wolfsberger AC hat Toptalent Thomas Schandl mit einem Profivertrag ausgestatten. Der zentrale Mittelfeldspieler spielt seit 2021 in der Akademie der „Wölfe“ und ist aktuell Kapitän von Österreichs U17-Nationalteam.

Schandl unterschreibt bei den Lavanttalern einen langfristigen Vertrag bis 2027. „Thomas Schandl ist ein sehr hoffnungsvolles, junges Talent mit dem wir den gemeinsam begonnenen Weg sehr gerne weiter gehen möchten und auf den wir in den kommenden Jahren setzen“, sagte Akademieleiter Walter Kogler über den 16-Jährigen.

Schandl kam im Sommer 2021 über den SK Maria Saal und den HSV Klagenfurt in die Akademie der Wolfsberger und absolvierte in der laufenden Saison zehn Spiele in der ÖFB-Jugendliga für die U 18 des WAC.

Bild: GEPA