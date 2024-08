Erster Punkt für Braunöder und Como in Serie A

Matthias Braunöder und Aufsteiger Como haben in der italienischen Fußball-Meisterschaft den ersten Punkt in dieser Saison eingefahren.

Braunöder spielte am Montag beim 1:1 in Cagliari wie beim Auftakt-0:0 gegen die AS Roma von Beginn an, nach einer frühen Gelben Karte (in der 12. Minute) wurde er allerdings schon zur Pause ausgewechselt. Danach schaffte Como durch Patrick Cutrone (54.) den Ausgleich. Como Calcio ist damit aktuell 19. und Vorletzter der Tabelle der Serie A.

(APA) / Bild: Imago