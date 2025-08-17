Erster Saisonsieg für Austria Salzburg

Austria Salzburg hat in der ADMIRAL 2. Liga den ersten vollen Erfolg eingefahren.

Vor ausverkauftem Haus besiegte die Mannschaft von Christian Schaider Rapid II mit 4:2 und verließ damit die Abstiegsränge.

Cosgun (30.) brachte die Gastgeber verdient in Führung, ehe Velimirovic kurz vor der Pause per Elfmeter ausglich. Nach Treffern von Aigner (55.) und Strunz (66.) stand es 2:2, ehe Salzburg in der Schlussphase zuschlug: Bares (80.) und Lipczinski (90.+4) fixierten den Heimsieg.

Die Mozartstädter liegen nun auf Rang zehn, Rapid II bleibt mit zwei Punkten auf Platz 13.

(Red.)

Bild: GEPA