Erster Saisonsieg für KAC gegen Black Wings Linz

Vizemeister KAC hat in seinem dritten ICE-Saisonspiel den ersten vollen Erfolg eingefahren. Die Klagenfurter gewannen am Dienstag auswärts gegen die Black Wings Linz glatt 5:0 (1:0,1:0,3:0). Für die Linzer setzte es auch in der zweiten Partie eine 0:5-Pleite, zum Auftakt hatten sie in Bozen ebenso klar verloren.

Den KAC brachte ein frühes Tor von Luka Gomboc (2.) und ein Powerplaytreffer von Thomas Hundertpfund (38.) vor 3.600 Fans auf die Siegerstraße. Im Schlussdrittel erhöhte Mathias From mit einem Doppelschlag (49., 58./EN), der KAC-Neuzugang hält damit bei bereits fünf Toren. Den Schlusspunkt setzte Jan Mursak (60.) in Unterzahl.

(APA) / Bild: GEPA