Erster Saisonsieg: Austria Klagenfurt gewinnt bei WSG Tirol

Austria Klagenfurt hat in der 4. Runde der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg gefeiert und damit die „Rote Laterne“ abgegeben. Vor spärlicher Kulisse im Innsbrucker Tivoli Stadion setzte sich die Mannschaft von Peter Pacult am Samstag gegen die WSG Tirol verdient mit 1:0 (0:0) durch. Pacult durfte in seinem 100. Bundesligaspiel auf der Trainerbank der Kärntner dank eines Treffers von David Toshevski in der 66. Minute jubeln.

Die Klagenfurter haben nach einer Partie mit vielen Chancen damit genauso wie die Tiroler von Coach Philipp Semlic vier Punkte am Konto. Vor weitgehend leeren Tribünen lief Christopher Wernitznig nach drei Minuten alleine auf das WSG-Tor, doch Goalie Adam Stejskal stürmte im richtigen Moment aus seinem Tor und grätschte dem Kärntner den Ball vom Fuß.

Wenig später erhielt Jamie Lawrence für ein Foul an Ben Bobzien die Gelbe Karte (8.). Nach VAR-Intervention zog Schiedsrichter Alain Sadikovski mehrere Minuten lang einen Platzverweis wegen einer möglichen Notbremse in Betracht, der WSG-Verteidiger durfte aber weiterspielen. Den wuchtigen Cvetko-Freistoß im Anschluss faustete Stejskal weg (14.).

Beide Mannschaften kamen in einer ausgeglichenen Partie zu Möglichkeiten, ein Tor wollte in der ersten Hälfte aber nicht gelingen. Nach einem Stanglpass von Mahamadou Diarra, der den verletzten Torjäger Lukas Hinterseer ersetzte, verhinderte Niklas Szerencsi auf der Linie die WSG-Führung durch ein mögliches Eigentor von Jannik Robatsch (22.). Diarra brachte zudem freistehend einen Kopfball nicht aufs Tor (37.).

Die Gäste kamen ebenfalls zu weiteren guten Gelegenheiten. Stejskal entschärfte einen Toshevski-Kopfball (32.), Kapitän Christopher Cvetko verzog aus aussichtsreicher Position (36.). Zwischendurch kam Bobzien nach einem Kontakt mit Sulzbacher im Strafraum zu Fall, Elfmeter für die Violetten vom Wörthersee gab es aber keinen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Die Wattener hatten zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen aber die Klagenfurter. Toshevski (49.) scheiterte aus spitzem Winkel an Stejskal (49.), Bobzien jagte den Ball aus sechs Metern über das Tor (63.). Zwei Minuten später brachte Stefan Skrbo auf der Gegenseite den Ball an Austria-Tormann Marco Knaller nicht vorbei. Das sollte sich rächen, Toshevski drückte einen idealen Stanglpass von Wernitznig über die Linie.

In der Folge war die Pacult-Elf näher am zweiten Tor. Ein Cvetko-Volley nach einer Ecke knallte an die Stange (76.), ein abgefälschter Bobzien-Schuss ging knapp daneben (77.), bei einem Cvetko-Ferserl musste Stejskal eingreifen (77.). Die Wattener schafften es hingegen nicht, eine zwingende Schlussoffensive zu kreieren.

(APA)

Tor im Video:

0:1 – Toshevski





(APA)/Bild: GEPA