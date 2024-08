Erster Saisonsieg! Sturm gewinnt Steirer-Duell gegen Hartberg

Meister Sturm Graz ist in der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga angekommen. Eine Woche nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Rapid feierte die Elf von Christian Ilzer am Sonntag einen 2:0-(1:0)-Heimsieg über das punktelose Schlusslicht Hartberg und kletterte in die obere Tabellenhälfte. Im Steirer-Derby tat sich der Doublegewinner schwer, Chancen zu kreieren, brachte den „Dreier“ dank Treffern von Dimitri Lavalee (34.) und Mika Biereth (85.) aber schließlich ins Trockene.

Im Vergleich zum missglückten Auftakt kam bei Sturm in der Offensive Amady Camara neu, auch Otar Kiteishvili stand diesmal in der Startelf – anstelle des abwanderungswilligen Manprit Sarkaria, der nicht im Kader aufschien. Hartberg baute seine Defensive leicht um, Jürgen Heil wechselte nach rechts, links agierte diesmal der zurückgezogene Justin Omoregie für den nicht ganz fitten Manuel Pfeifer. Benjamin Markus rackerte im zentralen Mittelfeld, auf der linken Offensivseite durfte sich Maximilian Fillafer versuchen.

Sturm hatte bei hochsommerlichen Temperaturen von Beginn an die Kontrolle, agierte giftig gegen den Ball, schaffte es aber nicht, zu gefährlichen Strafraumaktionen zu kommen. Hartberg stand tief, dichtete das Zentrum gut ab und ließ lange nichts zu. Selbst fand der TSV mit Fortdauer immer wieder die erhofften Kontersituationen vor, spielte diese aber nur ungenügend aus.

Lavalee trifft wuchtig

Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde brachten die in Gold-Schwarz gehaltenen, sogenannten Double-Dressen Sturm das erhoffte Glück. Nach schöner Vorarbeit von Camara auf der Seite leitete Jon Gorenc Stankovic auf den vor dem Strafraum lauernden Lavalee, der mit einem wuchtigen Flachschuss ins kurze Eck abschloss. Sturm agierte nun zielstrebiger und hatte durch Mika Biereth die Riesenchance auf das 2:0 – Goalie Raphael Sallinger reagierte aber glänzend (42.).

Hartberg, das kurz vor der Pause durch Fillafer eine echte Ausgleichschance vorfand, die Lavalee in höchster Not zunichte machte, versuchte zur Halbzeit mit Youba Diarra und Aaron Schwarz neuen Wind zu bringen und konnte tatsächlich etwas mehr Akzente setzen. Der Ballbesitz war zur Stundenfrist fast gleichmäßig verteilt, beide Teams lieferten aber weiterhin keine nennenswerten Einschussmöglichkeiten ab.

Die erste fanden prompt die Gäste vor, Kjell Scherpen war beim zentralen Schuss gegen Donis Avdijaj zur Stelle (71.). Sturm ließ vorerst den Matchball bei einem Köpfler von Gorenc Stankovic liegen, Sallinger stieg rechtzeitig hoch (75.). Kurz vor dem Ende machten die Hausherren vor ausverkauftem Haus dann aber doch den Sack zu. Ein abgefälschter Schuss des eingewechselten Seedy Jatta wurde zum Stanglpass, den Biereth nur noch einschieben musste. Hartberg stemmte sich erfolglos gegen die zweite Saisonniederlage, im Finish verhinderte Sturms Emanuel Aiwu nach Scherpen-Patzer den Anschlusstreffer.

Alle Tore im Video:

1:0 – Lavalee

2:0 – Biereth

Bild: GEPA