Erster Sieg für Bundesliga-Absteiger: Düsseldorf ringt Würzburg nieder

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga seinen ersten Sieg gefeiert. Der Bundesliga-Absteiger feierte gegen Aufsteiger Würzburger Kickers einen verdienten, letztlich aber auch glücklichen 1:0 (0:0)-Erfolg. Den entscheidenden Treffer der Gastgeber erzielte Dawid Kownacki erst acht Minuten vor Spielende. Zweitliga-Rückkehrer Würzburg hingegen, für den Robert Herrmann in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter an Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmaier scheiterte, wartet damit weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis.

Braunschweig nur torlos im Nordduell gegen Kiel

Die Pokalhelden von Eintracht Braunschweig warten in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Sieg. Zwei Wochen nach dem 5:4-Triumph gegen Erstligist Hertha BSC und eine Woche nach dem 0:2 beim 1. FC Heidenheim zum Zweitliga-Auftakt kamen die Niedersachsen im Nordduell gegen Holstein Kiel über ein torloses Remis nicht hinaus.

Darmstadt unter Anfang weiter ohne Liga-Sieg

Darmstadt 98 kann weiterhin nicht an seine starken Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpfen. Beim 0:0 gegen Jahn Regensburg verpasste der letztjährige Aufstiegskandidat auch im zweiten Anlauf den ersten Sieg der neuen Saison. Die Gäste sind zwar ebenfalls noch sieglos, verbuchten aber immerhin ihren bereits zweiten Zähler.

