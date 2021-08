Erster Sieg für Max Heidegger in NBA Summer League

via

Sky Sport Austria

Max Heidegger hat am Dienstag (Ortszeit) mit den Atlanta Hawks den ersten Sieg in der NBA Summer League in Las Vegas gefeiert. Der Shooting Guard steuerte zum mit der Schlusssirene fixierten 84:83 gegen die Indiana Pacers acht Punkte, drei Rebounds sowie je zwei Assists und Steals bei. Er bekam 21:17 Minuten Einsatzzeit.

Der 24-Jährige war auch im Finish auf dem Parkett und gab die Vorlage zum spielentscheidenden Treffer durch Sharife Cooper aus der Distanz, nachdem er zuvor den Ball erobert hatte. “Es lief richtig gut, ich habe meinen Job gemacht und freue mich, dass wir gewonnen haben”, sagte Heidegger zur APA – Austria Presse Agentur. Es sei “eine tolle Erfahrung”, in der NBA Summer League dabei zu sein, fügte der österreichische Nationalteamspieler hinzu, der durchaus auf sich aufmerksam macht.

Giorgi Bezhanishvili verlor mit den Denver Nuggets auch die zweite Partie in Las Vegas. Beim 82:107 gegen die Boston Celtics kam der 22-jährige Power Forward 3:57 Minuten zum Einsatz und verbuchte zwei Rebounds.

