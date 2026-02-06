Erster Sieg seit 2014! Austria bricht Unserie in Salzburg

Tabellenführer Red Bull Salzburg hat einen Fehlstart ins Bundesliga-Frühjahr hingelegt. Die Bullen mussten sich der Wiener Austria am Freitag zu Hause mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Tore von Abubakr Barry (21.) und Johannes Eggestein (24.) bescherten den Favoritnern ihren ersten Auswärtssieg in Salzburg seit mehr als elf Jahren und vorübergehend Tabellenplatz drei. Verfolger LASK könnte am Samstag mit einem Heimsieg gegen die WSG Tirol nach Punkten zu Salzburg aufschließen.

Beide Teams starteten vor 7.459 Zuschauern mit der erwarteten Formation. Bei Salzburg ersetzte Mamady Diambou den gesperrten Soumaila Diabate. Neuzugang Damir Redzic fehlte noch im Kader, weil er das letzte Spiel einer Sperre von seinem Ex-Club Dunajska Streda absitzen musste. Bei der Austria erhielt Mittelfeldmann Lee Kang-hee rechts in der Dreierabwehr den Vorzug gegenüber Dejan Radonjic.

Doppelschlag vor der Pause

Die Wiener ließen die gewohnte Drangphase der Salzburger in den ersten 20 Minuten nicht zu. Die Bullen hatten zwar mehr als 70 Prozent Ballbesitz, aber keine zwingende Chance. Stattdessen legte Barry den Ball nach einem Doppelpass mit Manfred Fischer sehenswert ins Kreuzeck. Es war Salzburgs erstes Heim-Gegentor gegen die Austria seit April 2023. Doch es kam noch dicker, die Violetten bewiesen einmal mehr ihre Stärke bei Standards: Nach einem von Sanel Saljic zum Tor gedrehten Corner war die Bullen-Abwehr auf den groß gewachsenen Tin Plavotic fixiert. Der Ball ging zu Eggestein durch, der ihn aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte.

Edmund Baidoo ließ nach Stanglpass von Tim Trummer eine Gelegenheit auf den Anschlusstreffer aus (27.). Der gelang ihm fünf Minuten später, zählte nach Intervention des Video-Assistenten (VAR) aber nicht. Beim Kopfball-Zuspiel von Jannik Schuster nach einem Corner war Baidoo knapp im Abseits gestanden. Ein Schuss von Sota Kitano ging daneben (38.), einer des enorm starken Barry auf der Gegenseite ebenso knapp über das Tor (42.).

Lange Durststrecke beendet

Salzburg-Trainer Thomas Letsch brachte zur Pause Maurits Kjaergaard und Moussa Yeo sowie kurz danach Clement Bischoff, die einzige Großchance durch Baidoo machte Austria-Goalie Samuel Sahin-Radlinger zunichte (52.). Die Bullen blieben bemüht, offenbarten nach Seitenwechsel aber einmal mehr ihre Probleme gegen einen zusehends tief stehenden Gegner. Stephan Helm verhalf in seinem 50. Bundesliga-Spiel als Austria-Trainer in der 81. Minute noch U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic zu seinem Debüt bei den Profis.

Die Austria hat seit 2019 keinen Liga-Jahresauftakt mehr verloren. Salzburg dagegen kassierte die dritte Heimniederlage der Bundesliga-Saison und verpasste die Einstellung einer Ligabestmarke von Rapid. Die Hütteldorfer bleiben mit 24 ungeschlagenen Partien gegen einen Gegner (Wacker Innsbruck/1993-1999) alleiniger Rekordhalter. Die Sieglos-Serie der Austria gegen Salzburg endete nach 24 Pflichtspielen, 23 davon in der Liga. Zuletzt hatten die Wiener im Ligafinish 2018 (4:0) gegen den einstigen Serienmeister gewonnen. Der bis dato letzte Auswärtssieg in der Red Bull Arena war ihnen mit einem 3:2 am 21. September 2014 gelungen. 18 Versuche waren seither erfolglos geblieben.

Die Tore im VIDEO:

0:1 – Abubakr Barry (21.)

0:2 – Johannes Eggestein (24.)

(APA)/Bild: GEPA