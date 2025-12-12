Erster Erfolg seit Comeback! Vonn siegt in St. Moritz vor ÖSV-Duo

Skirennläuferin Lindsey Vonn hat bei der ersten Abfahrt des Olympia-Winters für einen Paukenschlag gesorgt.

Im Schweizer St. Moritz fuhr die 41 Jahre alte Amerikanerin in der zweiten Saison nach ihrem Comeback zu ihrem 83. Sieg im Weltcup – sieben Jahre, acht Monate und 28 Tage nach ihrem 82. im März 2018 im schwedischen Are. Knapp ein Jahr später, im Februar 2019, war Vonn zurückgetreten, ihr Comeback hatte sie vor einem Jahr ebenfalls in St. Moritz gefeiert.

Vonn, der bei einer Operation im April 2024 eine Teilprothese im rechten Knie eingesetzt worden war, fuhr in einer eigenen Liga: Im Ziel der Corviglia lag die Olympiasiegerin von 2010 mit einem Vorsprung von 0,98 Sekunden vor der ÖSV-Überraschungszweiten Magdalena Egger. Dritte wurde die WM-Zweite Mirjam Puchner (+1,16).

(SID/Red).

Beitragsbild: GEPA.