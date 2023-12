Erster Sieg von Braisaz-Bouchet nach Babypause

Die Französin Justine Braisaz-Bouchet hat am neuen Weltcup-Schauplatz Lenzerheide den ersten Sieg nach ihrer Babypause erobert. Die 27-Jährige triumphierte am Donnerstag im Sprint ohne Fehlschuss 12,2 Sekunden vor Hochfilzen-Gewinnerin Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen.

Dritte wurde die ebenfalls ohne Strafrunde gebliebene Italienerin Lisa Vittozzi (+17,2 Sek.). Den ÖSV-Athletinnen gelang kein Top-20-Platz, womit auch die Ausgangslage für die Verfolgung schlecht ist.

Tamara Steiner wurde fehlerfrei, aber mit über zwei Minuten Rückstand 25. Die beim Heimweltcup noch deutlich bessere Anna Gandler landete mit drei Strafrunden außerhalb der Punkteränge lediglich an der 51. Stelle. Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser verpasst die Bewerbe in der Schweiz wegen einer Grippe. Auch andere wie die zweifache Saisonsiegerin Lou Jeanmonnot (FRA) fehlen am WM-Schauplatz von 2025 erkrankt.

Der Sprint der Männer steigt am Freitag. Die Verfolgungsrennen gehen am Samstag in Szene, die Massenstarts am Sonntag.

(APA)

Artikelbild: Imago