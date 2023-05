Erster Sommer-Transfer für Eintracht Frankfurt fix

via

Der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Offensivspieler Omar Marmoush zur kommenden Saison verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt der 24-Jährige ablösefrei vom VfL Wolfsburg an den Main und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

„Mit Omar Marmoush konnten wir einen Spieler verpflichten, der unserer Offensive durch seine Fähigkeiten noch mehr Flexibilität verleihen wird“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche: „Omar hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt und gleichzeitig noch ein großes Entwicklungspotenzial. Wir sind froh, dass wir einen solch spannenden und talentierten Spieler ablösefrei für Eintracht Frankfurt gewinnen konnten.“

Der ägyptische Nationalspieler (17 Spiele, vier Tore) stand zuvor insgesamt sechs Jahre in Wolfsburg unter Vertrag und lief als Leihspieler in dieser Zeit auch für den Zweitligisten FC St. Pauli und den VfB Stuttgart auf. Für Wolfsburg absolvierte er wettbewerbsübergreifend bislang 46 Pflichtspiele, 34 davon in dieser Saison (sechs Tore).

