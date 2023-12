Erster Testspielgegner des ÖFB-Teams im neuen Jahr steht fest

Österreichs Fußball-Länderspieljahr bei den Männern beginnt am Samstag, 23. März (18.00 Uhr) in Bratislava gegen die Slowakei.

Diese Ansetzung gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Freitag bekannt. Es ist die sechste Partie gegen die Slowakei als eigenständiges Land, die Bilanz ist bei je einem Sieg und drei Unentschieden ausgeglichen. Die Slowaken sind wie die ÖFB-Truppe für die EM in Deutschland qualifiziert, und zwar auch als Gruppen-Zweiter.

Auch die Auswahl des Nachbarlandes ist zum dritten Mal in Folge bei einer EM-Runde dabei. 2016 ging es bis ins Achtelfinale, 2021 war in der Gruppenphase Endstation. Bei der EM-Endrunde geht es gegen Österreichs Qualifikationsgegner Belgien sowie Rumänien und den Play-off-Sieger B. Die Österreicher werden unter Teamchef Ralf Rangnick von einem Trainingslager in Marbella/Spanien am Tag vor dem Match anreisen, danach geht es nach Wien zu einem Match ohne noch offiziell bekannten Gegner.

(APA)

Bild: GEPA