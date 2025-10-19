Erster Titel seit 2023: Medvedev jubelt in Almaty

Befreiungsschlag für Tennisstar Daniil Medvedev: Der einstige Weltranglistenerste hat erstmals seit Mai 2023 wieder einen Titel auf der ATP Tour gewonnen und ist rechtzeitig vor den Erste Bank Open in Form. Der 29-Jährige triumphierte im Finale von Almaty/Kasachstan über den Franzosen Corentin Moutet.

7:5, 4:6, 6:3 hieß es aus Sicht Medvedevs nach einer teils spektakulären Partie mit Glanzlichtern auf beiden Seiten. „Es ist großartig. Zu gewinnen fühlt sich fantastisch an. Ich habe die entscheidenden Punkte gemacht“, sagte er im Anschluss.

Seinen bislang letzten Titel hatte der US-Open-Sieger von 2021 beim Masters in Rom im Frühsommer 2023 gefeiert, ehe eine lange Durststrecke folgte. Im August trennte er sich nach zahlreichen Enttäuschungen und einem erneut frühen Aus bei den US Open von seinem langjährigen Trainer Gilles Cervara – seitdem ging es für den Angstgegner von Alexander Zverev wieder bergauf.

In Almaty nun feierte der Russe seinen insgesamt 21. Titel – alle 21 hat er an unterschiedlichen Orten gefeiert. „Meine feine Geschichte geht damit weiter“, frohlockte Medvedev. In Wien hat der Russe 2022 gewonnen. Er kündigte an, dass er am Montag um 05.00 Uhr morgens Ortszeit das Flugzeug besteigen wird. „Es wird nicht einfach in Wien, aber ich werde versuchen mein Bestes zu geben.“ Sein erster Gegner ist der Portugiese Nuno Borges.

In Ningbo hat die Kasachin Jelena Rybakina ihren 10. WTA-Titel geholt und peilt nun den letzten Platz bei den WTA Finals der acht besten Spielerinnen des Jahres an. Nach dem 3:6,6:0,6:2 über Jekaterina Alexandrowa (RUS) reicht ihr kommende Woche in Tokio ein Halbfinale für das Erreichen des „Masters“. Bisher sind Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys und Jasmine Paolini sieben Fixstarter für den Saisonkehraus in Riyadh vom 1. bis 8. November.

(SID/APA) / Foto: IMAGO