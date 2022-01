Erster Top-Transfer für Newcastle perfekt

Der Wechsel von Kieran Trippier zu Newcastle United ist unter Dach und Fach. Der 31-Jährige kommt von Atletico Madrid zurück in die Premier League, das gaben die Magpies am Freitag bekannt.

Newcastle United hat seinen ersten großen Transfer unter den neuen Besitzern und Trainer Eddie Howe bekannt gegeben.

Kieran Trippier kommt von Atletico Madrid zu den Magpies und erhält einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. “Ich bin sehr glücklich über den Wechsel. Jeder weiß, dass die Fans unglaublich sind. Ich werde alles für sie geben. Ich kann es nicht abwarten, bei Newcastle zu beginnen“, so der 31-Jährige in einem offiziellen Statement.

Introducing the first signing of our new era… 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

⚫️⚪️ pic.twitter.com/ePn49XQia2

— Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022